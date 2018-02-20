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BB-Percentage-Decimal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает Bollinger Bands в отдельном окне в виде осциллятора.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Bands Deviation - отклонение;
- Applied price - цена расчета.
RSdynamic_line
Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.TAT (Trend Analyzer Tool)
Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.
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Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.SerialMA
Динамическая скользящая средняя.