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Индикаторы

BB-Percentage-Decimal - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1901
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор отображает Bollinger Bands в отдельном окне в виде осциллятора.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Bands Deviation - отклонение;
  • Applied price - цена расчета.

RSdynamic_line RSdynamic_line

Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.

TAT (Trend Analyzer Tool) TAT (Trend Analyzer Tool)

Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.

CCI_Divergence CCI_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.

SerialMA SerialMA

Динамическая скользящая средняя.