Chaos zone - indicador para MetaTrader 5
Este indicador es una combinación de dos indicadores de Bill Williams:
- Accelerator Oscillator
- Awesome Oscillator
La manera como trabaja es muy simple, pero parece ser apto para obtener los resultados aceptables:
- Si ambos indicadores apuntan hacia arriba, eso indica en el crecimiento del mercado.
- Si ambos indicadores apuntan hacia abajo, eso indica en la disminución del mercado.
- En otras ocasiones, se considera que el mercado es neutral.
