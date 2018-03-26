El indicador Balance of Power, desarrollado por Igor Livshin, intenta medir la relación entre la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. De esta manera, se evalúa su capacidad de empujar el precio hacia el nivel del extremo. Livshin presentó este indicador en la edición de la revista de agosto Stocks and Commodities Magazine del año 1991. Esta versión del indicador calcula el BOP (balance de las fuerzas) de la misma manera, tal como se describe en el artículo publicado originalmente.

En vez de arrastrar con presura el precio hasta el Stop Loss, este indicador corrige el Stop Loss sólo cuando detecta el cambio de la dirección de la tendencia. De esta manera, él mantiene el nivel durante el mercado tendencial y lo ajusta sólo cuando ve la posibilidad del cambio de la tendencia. El trader obtiene más espacio para mantener la orden en el estado abierto durante la «sierra» en el mercado. Además de eso, puesto que el indicador monitorea la tendencia, muestra sus períodos con diferentes colores para facilitar la toma de decisión.