Una de las tareas habituales de cada trader consiste en buscar el valor óptimo del Stop Loss para la orden actual abierta.
Existen varios buenos modos para hacerlo de una manera dinámica, pero la mayoría de ellos tiene un problema: tienden a tratar de adivinar el valor del Stop Loss próximo al precio actual, y a menudo eso provoca una salida prematura del mercado (como se entiende a continuación). Dicho indicador representa un intento de implementar un enfoque algo diferente.
En vez de arrastrar con presura el precio hasta el Stop Loss, este indicador corrige el Stop Loss sólo cuando detecta el cambio de la dirección de la tendencia. De esta manera, él mantiene el nivel durante el mercado tendencial y lo ajusta sólo cuando ve la posibilidad del cambio de la tendencia. El trader obtiene más espacio para mantener la orden en el estado abierto durante la «sierra» en el mercado. Además de eso, puesto que el indicador monitorea la tendencia, muestra sus períodos con diferentes colores para facilitar la toma de decisión.
Como siempre, yo recomiendo experimentar un poco con los ajustes del indicador antes de usarlo en el trading real. Como en caso de cualquier herramienta, aquí no hay ajustes universales. Por eso, para evitar problemas con algunos símbolos, hay que observar el comportamiento del indicador.
