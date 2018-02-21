Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.

Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.