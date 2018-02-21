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Индикаторы

Chaos zone - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2441
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Этот индикатор представляет собой комбинацию двух индикаторов Билла Уильямса:

  • Accelerator Oscillator
  • Awesome Oscillator

Способ его работы прост, но выглядит перспективным для получения приемлемых результатов:

  • Если оба индикатора направлены вверх — это указывает на рост рынка.
  • Если оба индикатора направлены вниз — это указывает на снижение рынка.
  • В иных случаях считается, что рынок нейтрален.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20044

EMA levels EMA levels

Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.

DSL - extended stochastic DSL - extended stochastic

Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.

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