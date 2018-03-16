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本指标是两个比尔.威廉姆指标的结合，
- 加速振荡指标(Accelerator Oscillator).
- 动量振荡指标(Awesome Oscillator).
它工作的方式很简单 - 但是看起来会产生有效的结果:
- 当两个都向上倾斜，它就指示向上。
- 当两个都向下倾斜，它就指示向下。
- 否则，它就是中性的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20044
EMA 水平
不遵循根据价格紧急止损，这个指标会在接到趋势向相反方向改变的通知时调整止损。通过这种方式，在趋势正确时水平不会有变化，如果“看到”有可能有趋势的变化，水平会有所变化并且会提供更大“空间”以保证能在趋势波动的时候生存下来。另外，因为它会评估趋势，这个指标会在有趋势变化的区间显示不同的颜色，这样可以更容易决定去做什么。DSL - 扩展的随机振荡
通常用于随机振荡计算的平均方法是简单移动平均(SMA)，这个 (扩展的) 版本使您可以使用任一基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您也可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA) - 有些比默认版本"更快" (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而SMMA 略微 "更慢"一点, 但是这种方法您可以很好地调节“速度”和信号的比例。
UmnickTrader
自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。MACDSimpleReshetov
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