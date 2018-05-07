私たちのファンページに参加してください
逆フィッシャーRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
相対的活力指数（Relative Vigor Index 、RVI）指標は、テクニカル分析に使用され、最近の価格行動の確信度とそれが継続する可能性を測定するために使用されます。RVIは、証券の終値の価格範囲と相対した位置を比較し、結果はその値の指数移動平均を計算して平滑化されます。
指標の計算式は下記の通りです。
この指標では逆フィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。
逆フィッシャートランスフォームは、買われ過ぎ/売られすぎ市場条件の評価に役立つ望ましい範囲（この場合は-1〜1）の値を正規化します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20004
この指標ではフィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。フィッシャートランスフォームは、価格を正規化することによってトレーダーがほぼガウス確率密度関数を作成することを可能にします。本質的に、この変換によってピークスイングは比較的まれな出来事となり、チャート上の価格反転が明白に特定されます。このテクニカル指標は、トレーダーがラグする指標ではなく非常にタイムリーなシグナルを探している場合によく使用されます。MetaTrader 4バックテストのためのM1 OHLCデータ取得
