相対的活力指数（Relative Vigor Index 、RVI）指標は、テクニカル分析に使用され、最近の価格行動の確信度とそれが継続する可能性を測定するために使用されます。RVIは、証券の終値の価格範囲と相対した位置を比較し、結果はその値の指数移動平均を計算して平滑化されます。

指標の計算式は下記の通りです。

この指標では逆フィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。

逆フィッシャートランスフォームは、買われ過ぎ/売られすぎ市場条件の評価に役立つ望ましい範囲（この場合は-1〜1）の値を正規化します。