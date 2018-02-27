相对动能指数指标使用在技术分析中，是用来衡量最近的价格行为，以及可能价格的继续发展的。RVI 把交易品种仓位的 收盘价 与其价格范围相比较，而结果通过计算数值的指数移动平均来进行平滑，

这个指标是按照下面的公式进行计算的:

这个指标把 RVI 进行了另外的逆费舍尔变换，

通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。