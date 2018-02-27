加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
相对动能指数指标使用在技术分析中，是用来衡量最近的价格行为，以及可能价格的继续发展的。RVI 把交易品种仓位的 收盘价 与其价格范围相比较，而结果通过计算数值的指数移动平均来进行平滑，
这个指标是按照下面的公式进行计算的:
这个指标把 RVI 进行了另外的逆费舍尔变换，
通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20004
本指标对 RVI 进行了另外的费舍尔变换。费舍尔变换可以使交易者通过规范化价格来创建类似高斯概率密度函数，从本质上说，这个变换使峰值摇摆相对较少，而更容易在图表上发现价格的反转。这个技术指标被交易者广泛应用来及时发现信号，而不是一个延迟的指标。为 MetaTrader 4 回溯测试取得M1 OHLC数据
在 MetaTrader 4 中，大多数经济商不会提供超过3个月的M1数据, 而在 MT5 中，它们会提供超过3年的 M1 数据。所以，我们可以使用这个工具来在 MetaTrader 5 测试器中取得 M1 数据，并且把数据保存到 .hst 文件中用来做 MetaTrader 4 的回溯测试。
随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。DSL - DEMA MACD
著名的 MACD 指标的一种变化，使用了 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算, 并且使用了两条 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。