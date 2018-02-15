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Inverse Fisher RVI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Relative Vigor Index (RVI) используется в техническом
анализе для оценки устойчивости текущего движения цены и вероятности
того, что оно продолжится. RVI сравнивает расположение цены закрытия
актива относительно его ценового диапазона, и результат сглаживается
вычислением экспоненциальной скользящей средней от этих значений.
Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
В этой версии к индикатору добавлено обратное фишеровское преобразование.
Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20004
К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.Stochastic Extended
Эта версия осциллятора Стохастик позволяет использовать любую из четырех основных типов средних (по умолчанию это SMA, но доступны и EMA, и SMMA, и LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.
Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.Stochastic RVI
Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях. Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.