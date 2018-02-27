这个版本的随机振荡指标可以让您使用四种基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA ) - 一些比默认版本“更快” (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而 SMMA 稍微慢一些，但是您可以调整速度和信号比例。

这个版本进行的计算和最初的随机动量指数方法相同，除了一个非常重要的部分: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。