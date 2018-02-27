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为 MetaTrader 4 回溯测试取得M1 OHLC数据 - MetaTrader 5EA

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
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在 MetaTrader 4 中，通常大多数经纪商不会提供超过3个月的 M1 数据，而在 MT5 中，它们会提供超过3年的 M1 数据. 所以，我们可以使用这个工具来在 MetaTrader 5 测试器中取得 M1 数据，并且把数据保存到 .hst 文件中用来做 MetaTrader 4 的回溯测试。


怎样使用?

  • 在 MetaTrader 5 中测试 EA , 选择 M1 时段以及一分钟 OHLC，
  • 在测试结束后，.hst 文件就保存在测试器文件夹中，把它复制到您 MetaTrader 4 的历史文件夹下。
  • 使用时段转换器脚本把 M1 .hst 文件转换为其他时段。https://www.mql5.com/en/code/19839.

EA 设置

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20002

扩展的随机振荡指标 扩展的随机振荡指标

这个版本的随机振荡指标可以让您使用四种基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA ) - 一些比默认版本“更快” (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而 SMMA 稍微慢一些，但是您可以调整速度和信号比例。

T3 随机动量指数 T3 随机动量指数

这个版本进行的计算和最初的随机动量指数方法相同，除了一个非常重要的部分: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。

费舍尔 RVI 费舍尔 RVI

本指标对 RVI 进行了另外的费舍尔变换。费舍尔变换可以使交易者通过规范化价格来创建类似高斯概率密度函数，从本质上说，这个变换使峰值摇摆相对较少，而更容易在图表上发现价格的反转。这个技术指标被交易者广泛应用来及时发现信号，而不是一个延迟的指标。

逆费舍尔 RVI 逆费舍尔 RVI

通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。