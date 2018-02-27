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为 MetaTrader 4 回溯测试取得M1 OHLC数据 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在 MetaTrader 4 中，通常大多数经纪商不会提供超过3个月的 M1 数据，而在 MT5 中，它们会提供超过3年的 M1 数据. 所以，我们可以使用这个工具来在 MetaTrader 5 测试器中取得 M1 数据，并且把数据保存到 .hst 文件中用来做 MetaTrader 4 的回溯测试。
怎样使用?
- 在 MetaTrader 5 中测试 EA , 选择 M1 时段以及一分钟 OHLC，
- 在测试结束后，.hst 文件就保存在测试器文件夹中，把它复制到您 MetaTrader 4 的历史文件夹下。
- 使用时段转换器脚本把 M1 .hst 文件转换为其他时段。https://www.mql5.com/en/code/19839.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20002
扩展的随机振荡指标
这个版本的随机振荡指标可以让您使用四种基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA ) - 一些比默认版本“更快” (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而 SMMA 稍微慢一些，但是您可以调整速度和信号比例。T3 随机动量指数
这个版本进行的计算和最初的随机动量指数方法相同，除了一个非常重要的部分: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。