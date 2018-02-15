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Получение данных OHLC по M1 для тестирования на истории в MetaTrader 4 - эксперт для MetaTrader 5
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Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.
Как его использовать?
- Протестируйте EA в MetaTrader 5, выберите тамфрейм M1 и режим 1 Minute OHLC.
- По окончании тестирования в папке Тестера сохраняется файл .hst. Скопируйте его в папку истории своего MetaTrader 4 .
- Используйте скрипт для конвертации данных с М1 на другие таймфреймы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20002
Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.Fisher RVI
К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.
Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях. Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.DSL - DEMA MACD
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.