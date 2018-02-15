Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.

К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.