このバージョンのストキャスティクスでは、4つの基本タイプの平均値を使用できます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。

このバージョンでは、ストキャスティックモメンタム指数と同じ方法で計算を行っていますが、EMA（Exponential Moving Average）を計算に使用するのではなく、T3を使用しています。これにより、ラグを加えることなくより滑らかな結果が得られます。