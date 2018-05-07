私たちのファンページに参加してください
MetaTrader 4バックテストのためのM1 OHLCデータ取得 - MetaTrader 5のためのエキスパート
通常、ほとんどの証券会社はMetaTrader 4で3ヶ月以上のM1データを提供しませんが、MetaTrader 5で3年間にわたるM1データを提供します。そこで、このツールを使用してMetaTrader 5テスターでM1データを取得し、データをMetaTrader 4バックテスト用の.hstファイルに保存します。
使用法
- MetaTrader 5でEAをテストし、M1時間枠と1分OHLCを選択します。
- テスト終了後、.hstファイルはテスターフォルダーに保存され、MetaTrader 4履歴フォルダーにコピーされます。
- 期間変換スクリプトを使用して、M1 .hstを他の期間に変換します。https://www.mql5.com/ja/code/19839.
