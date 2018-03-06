MACDSimpleReshetov

Autor de la idea - Yury Reshetov, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

El principio básico del trabajo del EA se basa en el hecho de que la señal de la entrada en el mercado es el signo igual de ambas líneas del indicador, y de la salida, la diferencia de estos mismos signos. Es decir, si ambas líneas tienen el valor positivo, se hace la compra. Si es negativo, se realiza la venta. En cuanto las líneas se diverjan respecto al valor cero del indicador, las posiciones se cierran.

Comentarios del autor:

Puedo decir que para CFD #GM (acciones de General Motors) el EA ha conseguido un beneficio real algo menos de un 50% en medio año. Y eso a falta de la Gestión de capital y de riesgo (tamaños fijos de las posiciones).





Parámetros de entrada