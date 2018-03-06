Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACDSimpleReshetov - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1056
-
Autor de la idea - Yury Reshetov, autor del código MQ5 - barabashkakvn.
El principio básico del trabajo del EA se basa en el hecho de que la señal de la entrada en el mercado es el signo igual de ambas líneas del indicador, y de la salida, la diferencia de estos mismos signos. Es decir, si ambas líneas tienen el valor positivo, se hace la compra. Si es negativo, se realiza la venta. En cuanto las líneas se diverjan respecto al valor cero del indicador, las posiciones se cierran.
Comentarios del autor:
Parámetros de entrada
- Volumen de posiciones a abrir;
- Incremento del período de la media rápida al período de la línea de señal.
- Incremento del período de la media lenta al período de la media rápida;
- Período de la línea de señal;
- Número mágico.
Sistema comercial en el canal basado en una Moving Average con el período 220 tres Envelopes con período 220 pero con diferente altura. Trailing de posiciones.MACD TEMA
MACD TEMA es incluso un poco más «rápido» que el MACD DEMA, y dependiendo de los parámetros, se utiliza en el modo del scalping (períodos cortos del cálculo) o trending (usando los períodos más largos). Nunca hay que olvidar de que el MACD, en primer lugar, es un indicador de impulso, y el principal objetivo del uso del MACD consiste en su búsqueda.
Trabajo con indicadores iChaikin (Chaikin Oscillator) y iMA (Moving Average, MA).Directional Efficiency Ratio
Por primera vez, Efficiency Ratio (ER) fue presentado por Perry Kaufman en su libo "Smarter Trading" en 1995. El indicador se calcula con la división del cambio de precios, durante el período establecido, por la suma absoluta de los cambios de precios, que ha ocurrido para conseguir este cambio. El ratio obtenido se oscila entre 0 y 1. Cuanto más alto sea el valor, más fuerte será la tendencia en el mercado.