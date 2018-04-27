MACDSimpleReshetov

思路来自: Yury Reshetov, MQ5 代码作者: barabashkakvn。

EA 操作的主要原理如下: 当两个指标线标志相同时发出入场信号，当指标线的标志不同时出现离场信号。 如果两条指标线标志均为正，则开买单。 如果两条指标线标志均为负，则开卖单。 一旦指标线的标志变为不同，该平仓。

来自作者的说明:

在 6 个月内，EA 针对 CFD#GM (通用汽车股票) 的实际利润略低于 50％。 没有应用资金管理和风险管理技术 (EA 交易采用固定加仓规模)。





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