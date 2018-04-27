代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

MACDSimpleReshetov - MetaTrader 5EA

Reshetov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1561
等级:
(14)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Yury Reshetov, MQ5 代码作者: barabashkakvn

EA 操作的主要原理如下: 当两个指标线标志相同时发出入场信号，当指标线的标志不同时出现离场信号。 如果两条指标线标志均为正，则开买单。 如果两条指标线标志均为负，则开卖单。 一旦指标线的标志变为不同，该平仓。

来自作者的说明:

在 6 个月内，EA 针对 CFD#GM (通用汽车股票) 的实际利润略低于 50％。 没有应用资金管理和风险管理技术 (EA 交易采用固定加仓规模)。


输入参数

  • 开仓的交易量
  • 快速 MA 周期到信号线周期的增量
  • 慢速 MA 周期到快速信 MA 周期的增量
  • 信号线周期
  • 魔幻数字

MACDSimpleReshetov

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19977

UmnickTrader UmnickTrader

自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。

混沌区域 混沌区域

混沌区域(Chaos zone)指标是两个比尔.威廉姆指标的结合: 加速振荡指标（Accelerator Oscillator）和动量振荡指标（Awesome Oscillator）。

Pipsover 2 Pipsover 2

智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。

N Candles v6 N Candles v6

智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。