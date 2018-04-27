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MACDSimpleReshetov - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Yury Reshetov, MQ5 代码作者: barabashkakvn。
EA 操作的主要原理如下: 当两个指标线标志相同时发出入场信号，当指标线的标志不同时出现离场信号。 如果两条指标线标志均为正，则开买单。 如果两条指标线标志均为负，则开卖单。 一旦指标线的标志变为不同，该平仓。
来自作者的说明:
在 6 个月内，EA 针对 CFD#GM (通用汽车股票) 的实际利润略低于 50％。 没有应用资金管理和风险管理技术 (EA 交易采用固定加仓规模)。
输入参数
- 开仓的交易量
- 快速 MA 周期到信号线周期的增量
- 慢速 MA 周期到快速信 MA 周期的增量
- 信号线周期
- 魔幻数字
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19977
UmnickTrader
自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。混沌区域
混沌区域(Chaos zone)指标是两个比尔.威廉姆指标的结合: 加速振荡指标（Accelerator Oscillator）和动量振荡指标（Awesome Oscillator）。
Pipsover 2
智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。N Candles v6
智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。