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MACDSimpleReshetov - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Yury Reshetov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Основной принцип действия советника основан на том, что сигналом к входу в рынок является одинаковый знак обеих линий индикатора, а выходом - разность этих самых знаков. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то совершается покупка. При отрицательном значении - продажа. Как только линии разошлись относительно нулевого значения индикатора, позиция закрывается.
От автора:
Входные параметры
- Объем открываемых позиций;
- Приращение периода быстрой средней к периоду сигнальной линии;
- Приращение периода медленной средней к периоду быстрой средней;
- Период сигнальной линии;
- Магический номер.
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