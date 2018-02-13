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MACDSimpleReshetov - эксперт для MetaTrader 5

Reshetov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1917
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Yury Reshetov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Основной принцип действия советника основан на том, что сигналом к входу в рынок является одинаковый знак обеих линий индикатора, а выходом - разность этих самых знаков. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то совершается покупка. При отрицательном значении - продажа. Как только линии разошлись относительно нулевого значения индикатора, позиция закрывается.

От автора:

Могу сказать, что для CFD #GM (акции General Motors) советник дал реальную прибыль чуть менее 50% за полгода. Это при отсутствии управления капиталом и риском (фиксированные размеры позиций).


Входные параметры

  • Объем открываемых позиций;
  • Приращение периода быстрой средней к периоду сигнальной линии;
  • Приращение периода медленной средней к периоду быстрой средней;
  • Период сигнальной линии;
  • Магический номер.

MACDSimpleReshetov

CCI alternative CCI alternative

Commodity Channel Index (CCI) — универсальный индикатор, который может быть использован для поиска нового тренда или предупреждения о появлении экстремальных условиях. Первоначально этот индикатор разработал Дональд Ламберт для поиска циклических движений котировок биржевых товаров, но настоящий индикатор можно успешно применять и при работе с индексами, акциями, ETF и другими активами.

Channels Channels

Торговая система в канале из Moving Average периодом 220 и трех Envelopes с периодами 220, но разной высотой. Трейлинг позиций.

Smoothed Kijun-Sen Smoothed Kijun-Sen

Киджун-сен — компонент индикатора Ichimoku Kinko Hyo (облака Ишимоку), его главная индикаторная линия. Она используется главным образом как метрика для среднесрочного импульса.

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Работа по индикаторам iChaikin (Chaikin Oscillator) и iMA (Moving Average, MA).