アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn

すべての指標には、時間枠（"H1"）を含むハードコーディングされたパラメータがあります。したがって、エキスパートアドバイザーはH1時間枠とEURUSD銘柄で実行することをお勧めします。 From hourとTo hourパラメータを使用して、エキスパートアドバイザー操作の時間間隔を設定することもできます。

エキスパートアドバイザーは、期間220の指標によって形成されたチャネルで動作します。1つは移動平均で、3つは異なる高さのエンベロープです。また、2つの移動平均を使用しています（2つの非常に短い期間、そのうちの1つは終値に基づいており、もう1つは始値に基づいています）。

売りポジションと売りポジションに対する別々のストップロス、テイクプロフィット、トレーリングです。





入力パラメータ

Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop Loss BUY (in pips) - 買いポジションのストップロス

- 買いポジションのストップロス Stop Loss SELL (in pips) - 売りポジションのストップロス

- 売りポジションのストップロス Take Profit BUY (in pips) - 買いポジションのテイクプロフィット

- 買いポジションのテイクプロフィット Take Profit SELL (in pips) - 売りポジションのテイクプロフィット

- 売りポジションのテイクプロフィット Trailing Stop BUY (in pips) - 買いポジションのトレール注文

- 買いポジションのトレール注文 Trailing Stop SELL (in pips) - 売りポジションのトレール注文

- 売りポジションのトレール注文 Use trade hours - 勤務時間を有効にする

- 勤務時間を有効にする From hour - 取引開始時間

- 取引開始時間 To hour - 取引終了時間

- 取引終了時間 magic number - EAの一意のID

ストップロスのない取引は、例えば次のような大きなドローダウンにつながります。