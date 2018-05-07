私たちのファンページに参加してください
アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn
すべての指標には、時間枠（"H1"）を含むハードコーディングされたパラメータがあります。したがって、エキスパートアドバイザーはH1時間枠とEURUSD銘柄で実行することをお勧めします。 From hourとTo hourパラメータを使用して、エキスパートアドバイザー操作の時間間隔を設定することもできます。
エキスパートアドバイザーは、期間220の指標によって形成されたチャネルで動作します。1つは移動平均で、3つは異なる高さのエンベロープです。また、2つの移動平均を使用しています（2つの非常に短い期間、そのうちの1つは終値に基づいており、もう1つは始値に基づいています）。
売りポジションと売りポジションに対する別々のストップロス、テイクプロフィット、トレーリングです。
入力パラメータ
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop Loss BUY (in pips) - 買いポジションのストップロス
- Stop Loss SELL (in pips) - 売りポジションのストップロス
- Take Profit BUY (in pips) - 買いポジションのテイクプロフィット
- Take Profit SELL (in pips) - 売りポジションのテイクプロフィット
- Trailing Stop BUY (in pips) - 買いポジションのトレール注文
- Trailing Stop SELL (in pips) - 売りポジションのトレール注文
- Use trade hours - 勤務時間を有効にする
- From hour - 取引開始時間
- To hour - 取引終了時間
- magic number - EAの一意のID
ストップロスのない取引は、例えば次のような大きなドローダウンにつながります。
