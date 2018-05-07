コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

チャネル - MetaTrader 5のためのエキスパート

Channels.mq5 (20.51 KB) ビュー
アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

すべての指標には、時間枠（"H1"）を含むハードコーディングされたパラメータがあります。したがって、エキスパートアドバイザーはH1時間枠とEURUSD銘柄で実行することをお勧めします。 From hourTo hourパラメータを使用して、エキスパートアドバイザー操作の時間間隔を設定することもできます。

エキスパートアドバイザーは、期間220の指標によって形成されたチャネルで動作します。1つは移動平均で、3つは異なる高さのエンベロープです。また、2つの移動平均を使用しています（2つの非常に短い期間、そのうちの1つは終値に基づいており、もう1つは始値に基づいています）。

チャネル

売りポジションと売りポジションに対する別々のストップロス、テイクプロフィット、トレーリングです。


入力パラメータ

  • Lots - 開くポジションの数量
  • Stop Loss BUY (in pips) - 買いポジションのストップロス
  • Stop Loss SELL (in pips) - 売りポジションのストップロス
  • Take Profit BUY (in pips) - 買いポジションのテイクプロフィット
  • Take Profit SELL (in pips) - 売りポジションのテイクプロフィット
  • Trailing Stop BUY (in pips) - 買いポジションのトレール注文
  • Trailing Stop SELL (in pips) - 売りポジションのトレール注文
  • Use trade hours - 勤務時間を有効にする
  • From hour - 取引開始時間
  • To hour - 取引終了時間
  • magic number - EAの一意のID

ストップロスのない取引は、例えば次のような大きなドローダウンにつながります。

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMAはMACD DEMAよりもさらに高速で、パラメータに応じて、スカルピングモード（短い計算時間）またはトレンドモード（より長い時間が使用される場合）になります。MACDは主にモメンタム指標であり、それがMACDの主な目標であることを決して忘れないでください。

MACD DEMA MACD DEMA

計算のためにDEMAを使用しているMACDです。

方向性効率比 方向性効率比

Efficiency Ratio (ER) は、Perry Kaufmanによって1995年の著書「Smarter Trading」で最初に発表されました。これは、一定期間にわたる価格変動を、変動を達成するために発生した価格変動の絶対和で除算して計算されます。結果として生じる比率は0と1の間の範囲であり、より高い値はより効率的またはトレンドのある市場を表します。

ストキャスティックモメンタム指数 ストキャスティックモメンタム指数

ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。