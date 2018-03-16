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通道 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.
所有的指标都有写死的参数，包括时段: "H1". 所以，建议在交易品种为 EURUSD，时段为H1上运行这个 EA 交易。您也可以设置EA交易的运行时间段，使用的是 From hour 和To hour 参数。
这个EA交易工作于由周期数为220的指标构成的通道中: 一个移动平均以及三个不同高度的包络线。它还使用了两个周期数是2的非常短的移动平均，一个是基于收盘价，另一个是基于开盘价。
对于买入和卖出仓位，有独立的止损、获利和跟踪止损设置。
输入参数
- Lots - 建立仓位的交易量;
- Stop Loss BUY (in pips) - 买入仓位的止损;
- Stop Loss SELL (in pips) - 卖出仓位的止损;
- Take Profit BUY (in pips) - 买入仓位的获利;
- Take Profit SELL (in pips) - 卖出仓位的获利;
- Trailing Stop BUY (in pips) - 买入仓位的跟踪止损;
- Trailing Stop SELL (in pips) - 卖出仓位的跟踪止损;
- Use trade hours - 启用工作小时段;
- From hour - 交易开始小时时间;
- To hour - 交易终止小时时间;
- magic number - EA 的唯一识别ID.
在交易中不使用止损可能导致很大的回撤，就像下面的例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19971
投资系统 4.5
这个交易系统是基于账户余额和之前交易的结果来进行交易的。TrailingStopAndTake
简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。