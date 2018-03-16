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EA

通道 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.

所有的指标都有写死的参数，包括时段: "H1". 所以，建议在交易品种为 EURUSD，时段为H1上运行这个 EA 交易。您也可以设置EA交易的运行时间段，使用的是 From hourTo hour 参数。

这个EA交易工作于由周期数为220的指标构成的通道中: 一个移动平均以及三个不同高度的包络线。它还使用了两个周期数是2的非常短的移动平均，一个是基于收盘价，另一个是基于开盘价。

通道

对于买入和卖出仓位，有独立的止损、获利和跟踪止损设置。


输入参数

  • Lots - 建立仓位的交易量;
  • Stop Loss BUY (in pips) - 买入仓位的止损;
  • Stop Loss SELL (in pips) - 卖出仓位的止损;
  • Take Profit BUY (in pips) - 买入仓位的获利;
  • Take Profit SELL (in pips) - 卖出仓位的获利;
  • Trailing Stop BUY (in pips) - 买入仓位的跟踪止损;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - 卖出仓位的跟踪止损;
  • Use trade hours - 启用工作小时段;
  • From hour - 交易开始小时时间;
  • To hour - 交易终止小时时间;
  • magic number - EA 的唯一识别ID.

在交易中不使用止损可能导致很大的回撤，就像下面的例子:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19971

投资系统 4.5 投资系统 4.5

这个交易系统是基于账户余额和之前交易的结果来进行交易的。

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。

卡尔曼带 卡尔曼带

这是最初由Igor Durkin开发的卡尔曼带(Kalman bands)指标的转化版本。数值是与 MetaTrader 4 版本相同的，除了我们使用了 MetaTrader 4 中所没有的功能，这使指标更加方便使用。

非线性卡尔曼过滤器 非线性卡尔曼过滤器

John Ehlers 的另一个创新作品　-　 非线性卡尔曼过滤器(nonlinear Kalman filter).