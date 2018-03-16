思路的作者: Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.

所有的指标都有写死的参数，包括时段: "H1". 所以，建议在交易品种为 EURUSD，时段为H1上运行这个 EA 交易。您也可以设置EA交易的运行时间段，使用的是 From hour 和To hour 参数。

这个EA交易工作于由周期数为220的指标构成的通道中: 一个移动平均以及三个不同高度的包络线。它还使用了两个周期数是2的非常短的移动平均，一个是基于收盘价，另一个是基于开盘价。

对于买入和卖出仓位，有独立的止损、获利和跟踪止损设置。





输入参数

Lots - 建立仓位的交易量;

- 建立仓位的交易量; Stop Loss BUY (in pips) - 买入仓位的止损;

- 买入仓位的止损; Stop Loss SELL (in pips) - 卖出仓位的止损;

- 卖出仓位的止损; Take Profit BUY (in pips) - 买入仓位的获利;

- 买入仓位的获利; Take Profit SELL (in pips) - 卖出仓位的获利;

- 卖出仓位的获利; Trailing Stop BUY (in pips) - 买入仓位的跟踪止损;

- 买入仓位的跟踪止损; Trailing Stop SELL (in pips) - 卖出仓位的跟踪止损;

- 卖出仓位的跟踪止损; Use trade hours - 启用工作小时段;

- 启用工作小时段; From hour - 交易开始小时时间;

- 交易开始小时时间; To hour - 交易终止小时时间;

- 交易终止小时时间; magic number - EA 的唯一识别ID.

在交易中不使用止损可能导致很大的回撤，就像下面的例子: