Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Все индикаторы имеют жестко зашитые параметры, в том числе таймфрейм: "H1". Поэтому рекомендуется запускать советник именно на таймфрейме "H1" и на символе "EURUSD". Также можно ограничить полностью работу советника в промежутке времени (в часах) от From hour до To hour.

Советник работает в канале из индикаторов с периодом 220: одного Moving Average и трех Envelopes разной высоты. Также используется два Moving Average с очень коротким периодом "2", но один MA строится по ценам Close, а второй по ценам Open.

Настройки стоп лосс, тейк профит и трейлинга отдельные для позиций BUY и SELL.





Входные параметры

Lots - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс BUY позиций;

- стоп лосс BUY позиций; Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс SELL позиций;

- стоп лосс SELL позиций; Take Profit BUY (in pips) - тейт профит BUY позиций;

- тейт профит BUY позиций; Take Profit SELL (in pips) - тейк профит SELL позиций;

- тейк профит SELL позиций; Trailing Stop BUY (in pips) - трейлинг BUY позиций;

- трейлинг BUY позиций; Trailing Stop SELL (in pips) - трейлинг SELL позиций;

- трейлинг SELL позиций; Use trade hours - использовать время торговли;

- использовать время торговли; From hour - начало торговли;

- начало торговли; To hour - окончание торговли;

- окончание торговли; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Торговля без стоп лосса может привести к большой просадке, пример: