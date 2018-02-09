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Channels - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Все индикаторы имеют жестко зашитые параметры, в том числе таймфрейм: "H1". Поэтому рекомендуется запускать советник именно на таймфрейме "H1" и на символе "EURUSD". Также можно ограничить полностью работу советника в промежутке времени (в часах) от From hour до To hour.
Советник работает в канале из индикаторов с периодом 220: одного Moving Average и трех Envelopes разной высоты. Также используется два Moving Average с очень коротким периодом "2", но один MA строится по ценам Close, а второй по ценам Open.
Настройки стоп лосс, тейк профит и трейлинга отдельные для позиций BUY и SELL.
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс BUY позиций;
- Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс SELL позиций;
- Take Profit BUY (in pips) - тейт профит BUY позиций;
- Take Profit SELL (in pips) - тейк профит SELL позиций;
- Trailing Stop BUY (in pips) - трейлинг BUY позиций;
- Trailing Stop SELL (in pips) - трейлинг SELL позиций;
- Use trade hours - использовать время торговли;
- From hour - начало торговли;
- To hour - окончание торговли;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Торговля без стоп лосса может привести к большой просадке, пример:
Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.Invest System 4.5
Торговая система по показаниям баланса аккаунта и прибыльности последней сделки.
Commodity Channel Index (CCI) — универсальный индикатор, который может быть использован для поиска нового тренда или предупреждения о появлении экстремальных условиях. Первоначально этот индикатор разработал Дональд Ламберт для поиска циклических движений котировок биржевых товаров, но настоящий индикатор можно успешно применять и при работе с индексами, акциями, ETF и другими активами.MACDSimpleReshetov
Эксперт, торгующий по сигналам MACD. Для любителей CFD и фьючерсных инструментов.