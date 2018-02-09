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Советники

Channels - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2697
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Все индикаторы имеют жестко зашитые параметры, в том числе таймфрейм: "H1". Поэтому рекомендуется запускать советник именно на таймфрейме "H1" и на символе "EURUSD". Также можно ограничить полностью работу советника в промежутке времени (в часах) от From hour до To hour.

Советник работает в канале из индикаторов с периодом 220: одного Moving Average и трех Envelopes разной высоты. Также используется два Moving Average с очень коротким периодом "2", но один MA строится по ценам Close, а второй по ценам Open.

Channels

Настройки стоп лосс, тейк профит и трейлинга отдельные для позиций BUY и SELL.


Входные параметры

  • Lots - объем открываемой позиции;
  • Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс BUY позиций;
  • Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс SELL позиций;
  • Take Profit BUY (in pips) - тейт профит BUY позиций;
  • Take Profit SELL (in pips) - тейк профит SELL позиций;
  • Trailing Stop BUY (in pips) - трейлинг BUY позиций;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - трейлинг SELL позиций;
  • Use trade hours - использовать время торговли;
  • From hour - начало торговли;
  • To hour - окончание торговли;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Торговля без стоп лосса может привести к большой просадке, пример:

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.

Invest System 4.5 Invest System 4.5

Торговая система по показаниям баланса аккаунта и прибыльности последней сделки.

CCI alternative CCI alternative

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MACDSimpleReshetov MACDSimpleReshetov

Эксперт, торгующий по сигналам MACD. Для любителей CFD и фьючерсных инструментов.