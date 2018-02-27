在文章 "使用较少延迟平滑数据(Smoothing Data With Less Lag)" 中，Patrick Mulloy 决定使用 TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average) 而不是使用 EMA，那是他在继续研究取得更少延迟的 MACD。

Patrick Mulloy: 在技术分析中使用标准移动平均平滑时，会有两个相反的效果，增加了移动平均(MA)长度可以减少随机波动，但是会增加MA和数据之间的延迟，在我的第一篇文章中，我讨论了业界标准，简单移动平均 (SMA, 这是数据直接的移动平均) 以及更快回应的指数移动平均 (EMA)，SMA 和 EMA 平滑指标在长期稳定状态下的延迟是相同的，都是:

(1 - a)/a

其中 a = 2/(w+1)， w 是移动平均周期数。对于周期数为 w 的 MA, 延迟为:

(w-1)/2

在前面的文章中，介绍了一种新的指数移动平均，称为 DEMA，可以消除这种稳定状态的延迟。现在，有两种其他的移动平均了。一种是 TEMA, 是使用单重，双重和三重多冲平滑技术的扩展。