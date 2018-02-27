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在文章 "使用较少延迟平滑数据(Smoothing Data With Less Lag)" 中，Patrick Mulloy 决定使用 TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average) 而不是使用 EMA，那是他在继续研究取得更少延迟的 MACD。
Patrick Mulloy: 在技术分析中使用标准移动平均平滑时，会有两个相反的效果，增加了移动平均(MA)长度可以减少随机波动，但是会增加MA和数据之间的延迟，在我的第一篇文章中，我讨论了业界标准，简单移动平均 (SMA, 这是数据直接的移动平均) 以及更快回应的指数移动平均 (EMA)，SMA 和 EMA 平滑指标在长期稳定状态下的延迟是相同的，都是:
其中 a = 2/(w+1)， w 是移动平均周期数。对于周期数为 w 的 MA, 延迟为:
在前面的文章中，介绍了一种新的指数移动平均，称为 DEMA，可以消除这种稳定状态的延迟。现在，有两种其他的移动平均了。一种是 TEMA, 是使用单重，双重和三重多冲平滑技术的扩展。
MACD TEMA 是比 MACD DEMA 更快一点的, 根据参数, 可以用于剥头皮模式(短计算周期数) 或者趋势模式 (当使用更长周期数时)。永远不要忘记，MACD 首先是一个动量指标，这是 MACD 的主要目的。.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19970
使用 DEMA 来进行计算的 MACD。TTM 趋势
TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。
有效性比率 (Efficiency Ratio，ER) 首先是由 Perry Kaufman 在他 1995 年的 "更聪明地交易(Smarter Trading)" 一书中提出的，它是把一段时间的价格变化除以价格变化的绝对值的和来进行计算的。结果是0到1之间的一个比率，更高的数值表示效率越高，或者越有趋势的市场。随机动量指数
随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。