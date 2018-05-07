Patrick Mulloyは、シグナルの遅れがより少ないMACDの研究の継続である "Smoothing Data With Less Lag"（より少ない遅れをもっての平滑化）稿では、EMAを使用する代わりにTEMA（Triple Exponential Moving Average、3重指数移動平均）を使用することに決めました。

Patrick Mulloy: テクニカル分析で使用される標準の移動平均平滑化では、2つの相反する特性が常に働いています。移動平均（MA）の長さを増やしてランダムなばらつきを取り除きますが、そうすることでMAとデータ間の遅れが増します。私の最初の記事では、業界標準の単純移動平均（データの直接的な移動平均であるSMA）とより速く応答する指数移動平均（EMA）について説明しました。SMAとEMA平滑指標はどちらも定常状態で長期間同じ遅れを示します。:

(1 - a)/a

ここでa = 2/(w+1)でwが移動平均期間です。MA期間wに関して、ラグは

(w-1)/2 です。

前の記事では、DEMAと呼ばれる新しい指数移動平均が紹介されました。これは、このラグを定常状態でなくしました。さて、ここに2つの他の移動平均があります。1つはTEMAとして知られており、一重、二重、三重EMAを使用するマルチ平滑化技術の拡張です。