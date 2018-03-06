Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador busca treinta patrones populares de velas y los visualiza en el gráfico: las formaciones de velas de una, dos y tres barras.
Se puede seleccionar la visualización de un determinado patrón, o de sus grupos: patrones de una, dos o tres barras. Visualiza (modo opcional) el nombre de cada patrón encontrado en la pantalla con descripciones emergentes (período del gráfico, nombre del patrón y su hora).
El indicador tiene 38 parámetros personalizados, 8 de ellos son los siguientes:
- Enable One-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de una barra;
- Enable Two-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de dos barras;
- Enable Three-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de tres barras;
- Maximum of pips distance between equal prices - precisión de comparación (*);
- Show Pattern Descriptions - mostrar/ocular las descripciones de los patrones;
- Font size - tamaño de la fuente de la descripción;
- Texts color - color de la descripción;
- Font name - nombre de la fuente del texto de la descripción.
- ...
- otros treinta parámetros - activar/desactivar individualmente la búsqueda y visualización de los patrones.
Fig. 1 Patrones de una barra
Fig. 2. Patrones de dos barras
Fig. 3 Patrones de tres barras
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19960
