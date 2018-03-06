CodeBaseSecciones
Patterns - indicador para MetaTrader 5

El indicador busca treinta patrones populares de velas y los visualiza en el gráfico: las formaciones de velas de una, dos y tres barras.

Se puede seleccionar la visualización de un determinado patrón, o de sus grupos: patrones de una, dos o tres barras. Visualiza (modo opcional) el nombre de cada patrón encontrado en la pantalla con descripciones emergentes (período del gráfico, nombre del patrón y su hora).

El indicador tiene 38 parámetros personalizados, 8 de ellos son los siguientes:

  • Enable One-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de una barra;
  • Enable Two-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de dos barras;
  • Enable Three-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de tres barras;
  • Maximum of pips distance between equal prices - precisión de comparación (*);
  • Show Pattern Descriptions - mostrar/ocular las descripciones de los patrones;
  • Font size - tamaño de la fuente de la descripción;
  • Texts color - color de la descripción;
  • Font name - nombre de la fuente del texto de la descripción.
  • ...
  • otros treinta parámetros - activar/desactivar individualmente la búsqueda y visualización de los patrones.
* los precios se consideran iguales si la diferencia entre ellos es menor que este número de puntos.

Fig. 1 Patrones de una barra

Fig. 2. Patrones de dos barras

Fig. 3 Patrones de tres barras

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19960

Other_Candles Other_Candles

El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.

MinMax_MA MinMax_MA

Media móvil a base de los precios mínimos y máximos.

Vector Vector

Oscilador del movimiento, estado y tendencia del mercado.

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

Trailing simple de las órdenes Stop Loss de las posiciones abiertas.