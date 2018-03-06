El indicador busca treinta patrones populares de velas y los visualiza en el gráfico: las formaciones de velas de una, dos y tres barras.

Se puede seleccionar la visualización de un determinado patrón, o de sus grupos: patrones de una, dos o tres barras. Visualiza (modo opcional) el nombre de cada patrón encontrado en la pantalla con descripciones emergentes (período del gráfico, nombre del patrón y su hora).

El indicador tiene 38 parámetros personalizados, 8 de ellos son los siguientes:

Enable One-bar patterns - activar/desactivar la visualización de los grupos de patrones de una barra;

...

otros treinta parámetros - activar/desactivar individualmente la búsqueda y visualización de los patrones.

* los precios se consideran iguales si la diferencia entre ellos es menor que este número de puntos.

Fig. 1 Patrones de una barra

Fig. 2. Patrones de dos barras

Fig. 3 Patrones de tres barras