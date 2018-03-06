Mira cómo descargar robots gratis
Other_Candles - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Bullish candle color - color de las velas alcistas;
- Bearish candle color - color de las velas bajistas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19959
