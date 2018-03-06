CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Other_Candles - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
797
Ranking:
(14)
Publicado:
Other_Candles.mq5 (12.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Bullish candle color - color de las velas alcistas;
  • Bearish candle color - color de las velas bajistas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19959

MinMax_MA MinMax_MA

Media móvil a base de los precios mínimos y máximos.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico de la línea de señal del indicador personalizado MACD.

Patterns Patterns

Conjunto de treinta patrones populares de velas.

Vector Vector

Oscilador del movimiento, estado y tendencia del mercado.