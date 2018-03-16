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Vector 指标跟踪了市场的状态，并且生成的错误信号相对较少。信号是在零线有交叉的时候生成的，
这个指标有两个振荡器 - 快速的和慢速的，它们的综合值可以估计市场的状态，
- 如果快速 (绿色) 向量完全覆盖了慢速(红色)线，这表明开始生成一个新的趋势，
- 如果慢速(红色) 振荡器开始在快速 (绿色) 上出现，这表明趋势变缓，但是还可能持续一段时间。
市场的迟缓是由慢速振荡器表现的，而趋势是由快速振荡器表现的。
两个振荡器的综合值提供了市场的画面，这对决定买入／卖出或者关闭已有仓位就足够了。
指标有两个输入参数:
- Inertia osc color - 迟缓振荡器的颜色;
- Trend osc color - 趋势振荡器的颜色.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19962
Patterns
一组共30个常见烛形模式.Other_Candles
这个指标在独立窗口中以从零线柱形图的形式绘制烛形。
TrailingStopAndTake
简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。投资系统 4.5
这个交易系统是基于账户余额和之前交易的结果来进行交易的。