Vector 指标跟踪了市场的状态，并且生成的错误信号相对较少。信号是在零线有交叉的时候生成的，

这个指标有两个振荡器 - 快速的和慢速的，它们的综合值可以估计市场的状态，

如果快速 (绿色) 向量完全覆盖了慢速(红色)线，这表明开始生成一个新的趋势，

如果慢速(红色) 振荡器开始在快速 (绿色) 上出现，这表明趋势变缓，但是还可能持续一段时间。

市场的迟缓是由慢速振荡器表现的，而趋势是由快速振荡器表现的。

两个振荡器的综合值提供了市场的画面，这对决定买入／卖出或者关闭已有仓位就足够了。

指标有两个输入参数: