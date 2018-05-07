ベクトル指標は市場の状態を追跡し、比較的少ない偽シグナルを生成します。シグナルはゼロラインが交差すると形成されます。

指標には、高速と低速の2つのオシレータがあります。市場の気分はその価値の合計で評価することができます。

高速（緑色）ベクトルが低速（赤色）ベクトルを完全にブロックする場合、これは新しいトレンド形成の開始を示します。

低速（赤色）オシレーターが高速（緑色）オシレーターに勝ち始めると、これはトレンドの減速を示しますが、しばらくの間は消え続けることがあります。

市場の慣性は低速のオシレータで表され、そのトレンドは高速のオシレータで表されます。

市場は、この2つのオシレータの値を組み合わせることで把握することができます。これは、売買の決定や既存のポジションの決済を決定するのに十分です。

指標には2つの入力パラメータがあります。