ベクトル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 908
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ベクトル指標は市場の状態を追跡し、比較的少ない偽シグナルを生成します。シグナルはゼロラインが交差すると形成されます。
指標には、高速と低速の2つのオシレータがあります。市場の気分はその価値の合計で評価することができます。
- 高速（緑色）ベクトルが低速（赤色）ベクトルを完全にブロックする場合、これは新しいトレンド形成の開始を示します。
- 低速（赤色）オシレーターが高速（緑色）オシレーターに勝ち始めると、これはトレンドの減速を示しますが、しばらくの間は消え続けることがあります。
市場の慣性は低速のオシレータで表され、そのトレンドは高速のオシレータで表されます。
市場は、この2つのオシレータの値を組み合わせることで把握することができます。これは、売買の決定や既存のポジションの決済を決定するのに十分です。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Inertia osc color - 慣性オシレータの色
- Trend osc color - トレンドオシレータの色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19962
