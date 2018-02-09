Индикатор "Вектор" отслеживает состояние рынка и дает относительно немного ложных сигналов. Сигналы формируются пересечением нулевой линии.

Особенность индикатора в том, что он имеет два осциллятора - быстрый и медленный. Совокупность их показаний позволяет оценивать настроение рынка.

Если быстрый (зеленый) вектор полностью перекрывает собой медленный (красный), то это говорит о начале формирования нового тренда;

Если медленный (красный) осциллятор начинает превалировать над быстрым (зеленым), то это говорит о замедлении тенденции, которая, впрочем, может затухать еще некоторое время;

Инерция рынка представлена медленным осциллятором, а тенденции представлены быстрым.

Совокупные показания двух осцилляторов дают достаточную картину рынка для принятия решения о покупке/продаже или закрытии существующих позиций.

Индикатор имеет всего два настраиваемых параметра: