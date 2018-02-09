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Vector - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Вектор" отслеживает состояние рынка и дает относительно немного ложных сигналов. Сигналы формируются пересечением нулевой линии.
Особенность индикатора в том, что он имеет два осциллятора - быстрый и медленный. Совокупность их показаний позволяет оценивать настроение рынка.
- Если быстрый (зеленый) вектор полностью перекрывает собой медленный (красный), то это говорит о начале формирования нового тренда;
- Если медленный (красный) осциллятор начинает превалировать над быстрым (зеленым), то это говорит о замедлении тенденции, которая, впрочем, может затухать еще некоторое время;
Инерция рынка представлена медленным осциллятором, а тенденции представлены быстрым.
Совокупные показания двух осцилляторов дают достаточную картину рынка для принятия решения о покупке/продаже или закрытии существующих позиций.
Индикатор имеет всего два настраиваемых параметра:
- Inertia osc color - цвет осциллятора инерции;
- Trend osc color - цвет осциллятора тенденции.
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Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.
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