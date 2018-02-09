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Индикаторы

Vector - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2572
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(14)
Опубликован:
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Индикатор "Вектор" отслеживает состояние рынка и дает относительно немного ложных сигналов. Сигналы формируются пересечением нулевой линии.

Особенность индикатора в том, что он имеет два осциллятора - быстрый и медленный. Совокупность их показаний позволяет оценивать настроение рынка.

  • Если быстрый (зеленый) вектор полностью перекрывает собой медленный (красный), то это говорит о начале формирования нового тренда;
  • Если медленный (красный) осциллятор начинает превалировать над быстрым (зеленым), то это говорит о замедлении тенденции, которая, впрочем, может затухать еще некоторое время;

Инерция рынка представлена медленным осциллятором, а тенденции представлены быстрым.

Совокупные показания двух осцилляторов дают достаточную картину рынка для принятия решения о покупке/продаже или закрытии существующих позиций.

Индикатор имеет всего два настраиваемых параметра:

  • Inertia osc color - цвет осциллятора инерции;
  • Trend osc color - цвет осциллятора тенденции.

Patterns Patterns

Набор из тридцати популярных свечных паттернов.

Other_Candles Other_Candles

Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.

Invest System 4.5 Invest System 4.5

Торговая система по показаниям баланса аккаунта и прибыльности последней сделки.