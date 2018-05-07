無料でロボットをダウンロードする方法を見る
指標は30種類の人気のあるローソク足パターンを検索し、価格チャートに表示します。
指標は、1つ、2つ、および3つのバーパターンのような別々のパターンとグループを表示するように設定できます。画面上で見つかったパターンの表示を有効または無効にすることができます。また、チャートの期間、パターン名、および時間を含むツールヒントも表示できます。
指標には設定可能なパラメータが38つあり、そのうち8は下記のとおりです。
- Enable One-bar patterns - 1バーパターンの表示を有効/無効にする
- Enable Two-bar patterns - 2バーパターンの表示を有効/無効にする
- Enable Three-bar patterns - 3バーパターンの表示を有効/無効にする
- Maximum of pips distance between equal prices - パターンの精度 (*)
- Show Pattern Descriptions - パターンの記述を表示/非表示
- Font size - 説明文のフォントサイズ
- Texts color - 説明文の色
- Font name - 説明文のフォント名
- ...
- 他の30個のパラメータによって、パターンの検索と表示を個別に有効または無効にすることができます。
* 価格の差がこの数より少ない場合、価格は同等と見なされます。
図1 1バーローソク足パターン
図2 2バーパターン
図3 3バーパターン
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19960
