インディケータ

Patterns - MetaTrader 5のためのインディケータ

Patterns.mq5 (68.37 KB)
指標は30種類の人気のあるローソク足パターンを検索し、価格チャートに表示します。

指標は、1つ、2つ、および3つのバーパターンのような別々のパターンとグループを表示するように設定できます。画面上で見つかったパターンの表示を有効または無効にすることができます。また、チャートの期間、パターン名、および時間を含むツールヒントも表示できます。

指標には設定可能なパラメータが38つあり、そのうち8は下記のとおりです。

  • Enable One-bar patterns - 1バーパターンの表示を有効/無効にする
  • Enable Two-bar patterns - 2バーパターンの表示を有効/無効にする
  • Enable Three-bar patterns - 3バーパターンの表示を有効/無効にする
  • Maximum of pips distance between equal prices - パターンの精度 (*)
  • Show Pattern Descriptions - パターンの記述を表示/非表示
  • Font size - 説明文のフォントサイズ
  • Texts color - 説明文の色
  • Font name - 説明文のフォント名
  • ...
  • 他の30個のパラメータによって、パターンの検索と表示を個別に有効または無効にすることができます。
* 価格の差がこの数より少ない場合、価格は同等と見なされます。

図1　1バーローソク足パターン

図2　2バーパターン

図3　3バーパターン

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19960

