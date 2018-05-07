指標は30種類の人気のあるローソク足パターンを検索し、価格チャートに表示します。

指標は、1つ、2つ、および3つのバーパターンのような別々のパターンとグループを表示するように設定できます。画面上で見つかったパターンの表示を有効または無効にすることができます。また、チャートの期間、パターン名、および時間を含むツールヒントも表示できます。

指標には設定可能なパラメータが38つあり、そのうち8は下記のとおりです。

Enable One-bar patterns - 1バーパターンの表示を有効/無効にする

- 1バーパターンの表示を有効/無効にする Enable Two-bar patterns - 2バーパターンの表示を有効/無効にする

- 2バーパターンの表示を有効/無効にする Enable Three-bar patterns - 3バーパターンの表示を有効/無効にする

- 3バーパターンの表示を有効/無効にする Maximum of pips distance between equal prices - パターンの精度 (*)

- パターンの精度 (*) Show Pattern Descriptions - パターンの記述を表示/非表示

- パターンの記述を表示/非表示 Font size - 説明文のフォントサイズ

- 説明文のフォントサイズ Texts color - 説明文の色

- 説明文の色 Font name - 説明文のフォント名

...

他の30個のパラメータによって、パターンの検索と表示を個別に有効または無効にすることができます。

* 価格の差がこの数より少ない場合、価格は同等と見なされます。

図1 1バーローソク足パターン

図2 2バーパターン

図3 3バーパターン