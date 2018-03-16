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Patterns - MetaTrader 5脚本

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这个指标会搜索30个常见的烛形模式，并且在价格图表上显示它们。

指标可以进行配置，以显示独立的模式或者分组显示：单-，双-，以及三柱形模式。您可以启用或者禁止每个找到的模式在屏幕上的显示，以及工具提示，包括图表周期数，形态名称和时间。

这个指标有38个可以调整的参数，其中的8个如下:

  • Enable One-bar patterns - 启用或者禁止显示单柱形模式;
  • Enable Two-bar patterns - 启用或者禁止显示双柱形模式;
  • Enable Three-bar patterns - 启用或者禁止显示三柱形模式;
  • Maximum of pips distance between equal prices - 模式的精确度 (*);
  • Show Pattern Descriptions - 显示/隐藏模式的描述;
  • Font size -描述文字的字体大小;
  • Texts color - 描述的颜色;
  • Font name - 描述文字的字体名称.
  • ...
  • 其他30个参数可以单独启用或者禁止模式的搜索和显示。
* 如果价格小于某点数，就可以认为是相等的。

图1 单柱形模式

图2 双柱形模式

图3 三柱形模式

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19960

Other_Candles Other_Candles

这个指标在独立窗口中以从零线柱形图的形式绘制烛形。

MinMax_MA MinMax_MA

基于最高价和最低价的移动平均。

Vector Vector

一个市场波动与趋势的振荡指标。

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。