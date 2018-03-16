这个指标会搜索30个常见的烛形模式，并且在价格图表上显示它们。

指标可以进行配置，以显示独立的模式或者分组显示：单-，双-，以及三柱形模式。您可以启用或者禁止每个找到的模式在屏幕上的显示，以及工具提示，包括图表周期数，形态名称和时间。

这个指标有38个可以调整的参数，其中的8个如下:

Enable One-bar patterns - 启用或者禁止显示单柱形模式;

- 启用或者禁止显示单柱形模式; Enable Two-bar patterns - 启用或者禁止显示双柱形模式;

- 启用或者禁止显示双柱形模式; Enable Three-bar patterns - 启用或者禁止显示三柱形模式;

- 启用或者禁止显示三柱形模式; Maximum of pips distance between equal prices - 模式的精确度 (*);

- 模式的精确度 (*); Show Pattern Descriptions - 显示/隐藏模式的描述;

- 显示/隐藏模式的描述; Font size -描述文字的字体大小;

-描述文字的字体大小; Texts color - 描述的颜色;

- 描述的颜色; Font name - 描述文字的字体名称.

...

其他30个参数可以单独启用或者禁止模式的搜索和显示。

* 如果价格小于某点数，就可以认为是相等的。

图1 单柱形模式

图2 双柱形模式

图3 三柱形模式