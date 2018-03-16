请观看如何免费下载自动交易
这个指标根据在指定区间的柱上的最低价和最高价来绘制移动平均线。
计算公式
MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2
其中 Min, Max 是在范围 (i-Period + 1) 和 (i) 之间的最低价和最高价。
它有两个参数：
- Period - 计算周期数;
- Applied price - 用于计算的价格.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19958
