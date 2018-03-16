代码库部分
MinMax_MA - MetaTrader 5脚本

MinMax_MA.mq5
这个指标根据在指定区间的柱上的最低价和最高价来绘制移动平均线。


计算公式

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

其中 Min, Max 是在范围 (i-Period + 1) 和 (i) 之间的最低价和最高价。

它有两个参数：

  • Period - 计算周期数;
  • Applied price - 用于计算的价格.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19958

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

这个指标搜索自定义 MACD 指标信号线的背离，并且在图表上显示它们。

MACD_Divergence MACD_Divergence

这个指标会搜索自定义 MACD 指标的背离并在图表上显示它们。

Other_Candles Other_Candles

这个指标在独立窗口中以从零线柱形图的形式绘制烛形。

Patterns Patterns

一组共30个常见烛形模式.