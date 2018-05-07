コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MinMax_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、一定のバーの間隔で安値と高値に基づいて計算された移動平均線を描画します。


計算式

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

ここで、Min、Maxは(i-Period + 1)と(i)の間の最低価格と最高価格です。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19958

