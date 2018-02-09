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MinMax_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует линию скользящей средней, рассчитываемой по минимальным и максимальным ценам за заданный промежуток баров.
Формула расчета
MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2
где Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне от (i-Period + 1) до (i).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
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