Индикатор рисует линию скользящей средней, рассчитываемой по минимальным и максимальным ценам за заданный промежуток баров.





Формула расчета

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

где Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне от (i-Period + 1) до (i).

Имеет два настраиваемых параметра: