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Индикаторы

MinMax_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1704
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(13)
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Индикатор рисует линию скользящей средней, рассчитываемой по минимальным и максимальным ценам за заданный промежуток баров.


Формула расчета

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

где Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне от (i-Period + 1) до (i).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.

AO_Divergence AO_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.

Other_Candles Other_Candles

Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.

Patterns Patterns

Набор из тридцати популярных свечных паттернов.