無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACD_Signal_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1128
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
カスタムMACD_Signal_Divergence指標は、別のウィンドウにMACD指標のシグナルラインを描画し、指標ウィンドウと価格チャートに検出された相違点を表示します。
標準MACDとは異なり、この指標はシグナルラインのみを描画します。
指標には設定可能なパラメータが6つあります。
- Fast EMA - 高速EMA期間
- Slow EMA - 低速EMA期間
- MACD SMA - シグナルラインの期間
- Applied price - 計算価格
- Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
- Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19957
TTMトレンド
TTM（Trade The Markets）トレンドは基本的に燭台を見るのが簡単です。これは平均足法です。文字通り翻訳すると、Heikinは「平均」または「平衡」であり、Ashiは「足」または「棒」を意味します。 TTMのトレンドは、通常のローソク足のチャートからの不規則さを排除し、トレンドおよび保合をより良く視覚化する技術です。MACD_Divergence
この指標は発散を検索し、カスタムMACD指標のチャートに表示します。
MinMax_MA
高値と安値に基づく移動平均です。Other_Candles
この指標は、ゼロラインからのヒストグラムの形で別のウィンドウにローソク足を描画します。