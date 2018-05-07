カスタムMACD_Signal_Divergence指標は、別のウィンドウにMACD指標のシグナルラインを描画し、指標ウィンドウと価格チャートに検出された相違点を表示します。

標準MACDとは異なり、この指標はシグナルラインのみを描画します。

指標には設定可能なパラメータが6つあります。