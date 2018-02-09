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Индикаторы

MACD_Signal_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Пользовательский индикатор MACD_Signal_Divergence рисует в отдельном окне сигнальную линию индикатора MACD и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного MACD данный индикатор рисует только сигнальную линию.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Fast EMA - период быстрой EMA;
  • Slow EMA - период медленной EMA;
  • MACD SMA - период сигнальной линии;
  • Applied price - цена расчета;
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.

AO_Divergence AO_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.

MACD_Divergence MACD_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.

MinMax_MA MinMax_MA

Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.

Other_Candles Other_Candles

Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.