Пользовательский индикатор MACD_Signal_Divergence рисует в отдельном окне сигнальную линию индикатора MACD и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного MACD данный индикатор рисует только сигнальную линию.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров: