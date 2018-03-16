代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MACD_Signal_Divergence - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2592
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

自定义MACD_Signal_Divergence 指标在独立窗口中划出 MACD 指标的信号线，并且在指标窗口和价格图表中都画出找到的背离。

和标准 MACD 不同，这个指标只画出信号线.

这个指标有6个可以配置的参数:

  • Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
  • Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
  • MACD SMA - 信号线周期数;
  • Applied price - 计算的价格;
  • Bullish color - 上涨信号箭头和线形的颜色;
  • Bearish color - 下跌信号箭头和线形的颜色;

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19957

MACD_Divergence MACD_Divergence

这个指标会搜索自定义 MACD 指标的背离并在图表上显示它们。

GeoMean_MA GeoMean_MA

几何平均移动平均是一个简单的移动平均指标，使用了几何平均方法。

MinMax_MA MinMax_MA

基于最高价和最低价的移动平均。

Other_Candles Other_Candles

这个指标在独立窗口中以从零线柱形图的形式绘制烛形。