MACD_Signal_Divergence - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2592
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
自定义MACD_Signal_Divergence 指标在独立窗口中划出 MACD 指标的信号线，并且在指标窗口和价格图表中都画出找到的背离。
和标准 MACD 不同，这个指标只画出信号线.
这个指标有6个可以配置的参数:
- Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
- Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
- MACD SMA - 信号线周期数;
- Applied price - 计算的价格;
- Bullish color - 上涨信号箭头和线形的颜色;
- Bearish color - 下跌信号箭头和线形的颜色;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19957
MACD_Divergence
这个指标会搜索自定义 MACD 指标的背离并在图表上显示它们。GeoMean_MA
几何平均移动平均是一个简单的移动平均指标，使用了几何平均方法。
MinMax_MA
基于最高价和最低价的移动平均。Other_Candles
这个指标在独立窗口中以从零线柱形图的形式绘制烛形。