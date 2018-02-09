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MACD_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Пользовательский индикатор MACD_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора MACD и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.
В отличие от стандартного MACD, данный индикатор рисует вместо гистограммы MACD простую линию.
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Fast EMA - период быстрой EMA;
- Slow EMA - период медленной EMA;
- Applied price - цена расчета;
- Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
- Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.
GeoMean_MA
Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.D_Oscillator
RSI+CCI в одном окне.
AO_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.MACD_Signal_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.