Пользовательский индикатор MACD_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора MACD и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного MACD, данный индикатор рисует вместо гистограммы MACD простую линию.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров: