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Индикаторы

MACD_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(15)
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Пользовательский индикатор MACD_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора MACD и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного MACD, данный индикатор рисует вместо гистограммы MACD простую линию.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Fast EMA - период быстрой EMA;
  • Slow EMA - период медленной EMA;
  • Applied price - цена расчета;
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.

GeoMean_MA GeoMean_MA

Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI в одном окне.

AO_Divergence AO_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.