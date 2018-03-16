请观看如何免费下载自动交易
自定义MACD_Divergence 指标在独立窗口中绘制 MACD 指标，并且在价格图表和指标窗口中显示找到的背离。
和标准的 MACD 不同，这个指标画的是简单的线形而不是 MACD 柱形图。
这个指标有5个输入参数:
- Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
- Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
- Applied price - 计算的价格;
- Bullish color - 上涨信号箭头和线形的颜色;
- Bearish color - 下跌信号箭头和线形的颜色;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19955
