MACD_Divergence - MetaTrader 5脚本

自定义MACD_Divergence 指标在独立窗口中绘制 MACD 指标，并且在价格图表和指标窗口中显示找到的背离。

和标准的 MACD 不同，这个指标画的是简单的线形而不是 MACD 柱形图。

这个指标有5个输入参数:

  • Fast EMA - 快速 EMA 周期数;
  • Slow EMA - 慢速 EMA 周期数;
  • Applied price - 计算的价格;
  • Bullish color - 上涨信号箭头和线形的颜色;
  • Bearish color - 下跌信号箭头和线形的颜色;

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19955

GeoMean_MA GeoMean_MA

几何平均移动平均是一个简单的移动平均指标，使用了几何平均方法。

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI 在一个窗口中。

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

这个指标搜索自定义 MACD 指标信号线的背离，并且在图表上显示它们。

MinMax_MA MinMax_MA

基于最高价和最低价的移动平均。