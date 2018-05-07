カスタム指標MACD_DivergenceはMACD指標線を別のウィンドウに描画し、指標ウィンドウと価格チャートに見つかった相違を表示します。

標準的なMACDとは異なり、指標はMACDヒストグラムの代わりに単純な線を引きます。

指標には5つの入力パラメータがあります。