MACD_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ
カスタム指標MACD_DivergenceはMACD指標線を別のウィンドウに描画し、指標ウィンドウと価格チャートに見つかった相違を表示します。
標準的なMACDとは異なり、指標はMACDヒストグラムの代わりに単純な線を引きます。
指標には5つの入力パラメータがあります。
- Fast EMA - 高速EMA期間
- Slow EMA - 低速EMA期間
- Applied price - 計算価格
- Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
- Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色
GeoMean_MA
幾何平均移動平均は幾何平均法で計算された単純な移動平均です。D_Oscillator
単一のウィンドウでのRSI+CCIです。
TTMトレンド
TTM（Trade The Markets）トレンドは基本的に燭台を見るのが簡単です。これは平均足法です。文字通り翻訳すると、Heikinは「平均」または「平衡」であり、Ashiは「足」または「棒」を意味します。 TTMのトレンドは、通常のローソク足のチャートからの不規則さを排除し、トレンドおよび保合をより良く視覚化する技術です。MACD_Signal_Divergence
この指標は発散を検索し、カスタムMACD指標のシグナルラインのチャートに表示します。