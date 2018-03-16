请观看如何免费下载自动交易
D-Oscillator 是一个基于 RSI 和 CCI 比例的振荡指标。
计算公式
Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]
Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]
其中
StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI
StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100
MaxRSI, MinRSI - 在 [i-D_Period] 和 [i] 之家你 RSI 的最大/最小值.
这个指标有5个输入参数:
- RSI period - RSI 计算方法;
- D-period - 用于搜索 RSI 数值最大值/最小值的柱数;
- CCI period - CCI 指标参数;
- CCI coefficient - CCI 指标参数;
- Smooth - 平滑.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19953
BB-Decimal
彩色的布林带Trend Me Leave Me
这个 EA 使用 iADX (平均趋向指数, ADX) 和 iSAR (抛物线 SAR) 指标的信号进行交易，同时考虑了之前关闭仓位的获利/亏损。仓位会移动到盈亏平衡点。
GeoMean_MA
几何平均移动平均是一个简单的移动平均指标，使用了几何平均方法。MACD_Divergence
这个指标会搜索自定义 MACD 指标的背离并在图表上显示它们。