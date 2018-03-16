D-Oscillator 是一个基于 RSI 和 CCI 比例的振荡指标。





计算公式

Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1] Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]

其中

StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100

MaxRSI, MinRSI - 在 [i-D_Period] 和 [i] 之家你 RSI 的最大/最小值.

这个指标有5个输入参数: