D-Oscillator 是一个基于 RSI 和 CCI 比例的振荡指标。


计算公式

Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]


Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]

其中

StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI


StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100

MaxRSI, MinRSI - 在 [i-D_Period] 和 [i] 之家你 RSI 的最大/最小值.

这个指标有5个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算方法;
  • D-period - 用于搜索 RSI 数值最大值/最小值的柱数;
  • CCI period - CCI 指标参数;
  • CCI coefficient - CCI 指标参数;
  • Smooth - 平滑.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19953

