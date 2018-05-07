無料でロボットをダウンロードする方法を見る
D_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
D-Oscillatorは、RSIとCCIの比に基づくオシレータです。
計算式
Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]
Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]
ここで
StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI
StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100
MaxRSI、MinRSI - [i-D_Period]と[i]との間のRSIの最大値/最小値
指標には5つの入力パラメータがあります。
- RSI period - RSI計算期間
- D-period - 最大/最小RSI値を検索するバーの数
- CCI period - CCI指標パラメータ
- CCI coefficient - CCI指標パラメータ
- Smooth - 平滑化
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19953
