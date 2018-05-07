このEAは、iADX（平均指向性移動指数、ADX）とiSAR（パラボリックSAR）指標のシグナルを使用して取引します。最後に決済されるポジションの損益が考慮されます。ポジションは損益分岐点に移動されます。

幾何平均移動平均は幾何平均法で計算された単純な移動平均です。

この指標は発散を検索し、カスタムMACD指標のチャートに表示します。