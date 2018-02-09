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Индикаторы

D_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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D-Oscillator - осциллятор, основанный на соотношении RSI и CCI.


Формула расчета

Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]

Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]

где:

StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI

StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100

MaxRSI, MinRSI - максимальные/минимальные значения RSI от [i-D_Period] до [i].

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчета RSI;
  • D-period - количество баров, на которых ищутся максимальные/минимальные значения RSI;
  • CCI period - период расчета CCI;
  • CCI coefficient - коэффициент CCI;
  • Smooth - сглаживание.

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