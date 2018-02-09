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D_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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D-Oscillator - осциллятор, основанный на соотношении RSI и CCI.
Формула расчета
Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]
Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]
где:
StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI
StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100
MaxRSI, MinRSI - максимальные/минимальные значения RSI от [i-D_Period] до [i].
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчета RSI;
- D-period - количество баров, на которых ищутся максимальные/минимальные значения RSI;
- CCI period - период расчета CCI;
- CCI coefficient - коэффициент CCI;
- Smooth - сглаживание.
Цветной Bollinger BandsNTK 07
Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.
Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.MACD_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.