カスタム指標AO_DivergenceはAO指標線を別のウィンドウに描画し、指標ウィンドウと価格チャートに見つかった相違を表示します。

標準的なAwesome Oscillatorとは異なり、この指標では、高速および低速MAのパラメータが設定できます。

指標には4つの入力パラメータがあります。