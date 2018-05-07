無料でロボットをダウンロードする方法を見る
カスタム指標AO_DivergenceはAO指標線を別のウィンドウに描画し、指標ウィンドウと価格チャートに見つかった相違を表示します。
標準的なAwesome Oscillatorとは異なり、この指標では、高速および低速MAのパラメータが設定できます。
指標には4つの入力パラメータがあります。
- Fast MA period - 高速SMAの期間
- Slow MA period - 低速SMAの期間
- Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
- Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色
