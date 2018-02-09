Пользовательский индикатор AO_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора АО и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного Аwesome Оscillator, данный индикатор позволяет задать параметры его составляющих (быстрой и медленной МА).

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра: