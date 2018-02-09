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AO_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Пользовательский индикатор AO_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора АО и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.
В отличие от стандартного Аwesome Оscillator, данный индикатор позволяет задать параметры его составляющих (быстрой и медленной МА).
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой SMA;
- Slow MA period - период медленной SMA;
- Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
- Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.
MACD_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.GeoMean_MA
Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.
MACD_Signal_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.MinMax_MA
Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.