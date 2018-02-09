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Индикаторы

AO_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Пользовательский индикатор AO_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора АО и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

В отличие от стандартного Аwesome Оscillator, данный индикатор позволяет задать параметры его составляющих (быстрой и медленной МА).

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой SMA;
  • Slow MA period - период медленной SMA;
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.

MACD_Divergence MACD_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.

GeoMean_MA GeoMean_MA

Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.

MinMax_MA MinMax_MA

Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.