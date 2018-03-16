请观看如何免费下载自动交易
自定义指标 AO_Divergence 在一个独立窗口中绘制 AO 指标，并且在指标窗口和价格图表中显示所找到的背离。
和标准的动量振荡指标相比，这个指标可以配置快速和慢速移动平均的参数。
这个指标有四个输入参数:
- Fast MA period - 快速 SMA 的周期数;
- Slow MA period - 慢速 SMA 的周期数;
- Bullish color - 上涨信号箭头和线形的颜色;
- Bearish color - 下跌信号箭头和线形的颜色;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19950
