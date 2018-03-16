自定义指标 AO_Divergence 在一个独立窗口中绘制 AO 指标，并且在指标窗口和价格图表中显示所找到的背离。

和标准的动量振荡指标相比，这个指标可以配置快速和慢速移动平均的参数。

这个指标有四个输入参数: