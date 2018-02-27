Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。Kijun-Sen 线是使用下面的公式来计算的:

用于计算 Kijun-Sen 的公式和用来计算 Tenkan-Sen 线的公式几乎是一样的，它所不同的就是时间周期数用得更长。

这个版本的 Kijun-Sen 增加了一个选项，在最初所知的 Kijun-Sen 指标中没有 - 平滑。平滑不是通过平滑结果得到的，而是通过平滑用于计算的之前的价格来做的。所以延迟会缩小，而结果仍然会平滑。这种方法可以过滤掉一些可能的错误信号。

备注: 如需取得最初的 Kijun-Sen 数值, 可以把平滑周期数设为小于或者等于1。在这种情况下，不会进行平滑，而数值会与最初的 Kijun-Sen 相同。