基準線は、一目均衡表の主要指標線であり、「一目雲」とも呼ばれます。これは、一般的に、中期的なモメンタム指標として使用されます。基準線計算には下記の式が使用されます。

基準線を計算するために使用される公式は、転換線を計算するために使用された式とほぼ同じですが、計算に使用される期間の量が増え、長期的なモメンタムをより効果的に測定できるという点で異なります。

基準線のこのバージョンでは、元の基準線指標では知られていないオプションである平滑化が追加されています。平滑化は、結果を平滑化するのではなく、計算に使用する前に価格を平滑化することによって行われます。したがって、遅れは少なくなり、結果はより滑らかになります。そうすれば、いくつかの起こり得る偽のシグナルが除外されます。

追記：オリジナルの基準線値を得るには、平滑化期間を1以下に設定します。その場合、平滑化は実行されず、その値は元の基準線のものと同じです。