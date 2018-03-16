这个EA交易不进行交易，它是设计用于对开启仓位进行简单的跟踪获利的。

本 EA 只工作于双向持仓账户。

运行的原则: 当开启了新的仓位时，EA会检查它的获利，如果没有，EA 根据EA参数中指定的大小设置获利订单。然后，如果价格的移动比设置中指定的距离远，EA会开始移动仓位的获利。行为和简单的跟踪止损是类似的。

您可以设置仓位类型 - 任意/买入/卖出，仓位的交易品种 (任意或者指定的一个), 幻数 (任意或者指定的一个) 或者仓位单号 (任意或者指定的一个). 也可以在亏损区域设置跟踪获利 - 如果没有选择这种模式，获利在亏损区域不会跟踪，并且将在建仓价格盈亏平衡距离的时候退出。盈亏平衡值可以在 EA 参数中设置，

为了在所有模式下进行跟踪操作，EA可以在每个新柱中建立仓位，这种模式只能在策略测试器中应用。

EA 有九个参数：

Take Profit size in points - 获利点数. 它也用于 TrailingTake，作为止损单与价格之间的距离；

- 获利点数. 它也用于 TrailingTake，作为止损单与价格之间的距离； Positions type - 跟踪的仓位类型;

- 跟踪的仓位类型; Positions symbol ("" - any symbol) - 需要跟踪仓位的交易品种 (空值表示所有交易品种);

- 需要跟踪仓位的交易品种 (空值表示所有交易品种); Positions magic number (0 - any magic) - 跟踪仓位的幻数;

- 跟踪仓位的幻数; Position ticket (0 - all tickets) - 跟踪仓位的单号;

- 跟踪仓位的单号; Trailing step - 如果价格从仓位获利移动的距离超过了步长，获利就会修改到在 Take Profit size in points（获利大小点数） 参数指定的大小;

- 如果价格从仓位获利移动的距离超过了步长，获利就会修改到在 参数指定的大小; Trailing in the unprofitable zone - 启用或者禁用在亏损区域进行跟踪，如果被禁用，获利将不会在亏损区域跟踪;

- 启用或者禁用在亏损区域进行跟踪，如果被禁用，获利将不会在亏损区域跟踪; Breakeven in points - 盈亏平衡值. 在这个数值以下就认为是亏损区域。

- 盈亏平衡值. 在这个数值以下就认为是亏损区域。 Spread multiplier - 用于计算止损单正确距离的点差倍数.

对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个最小允许设置订单的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果 StopLevel 为0，这并不表示没有这个值，它只是说明 StopLevel 是浮动的，在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。

图1 测试买入仓位的跟踪获利. 获利等于400个点，trailing step = 10, 只在获利区域进行跟踪。