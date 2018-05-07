私たちのファンページに参加してください
トレールテイクプロフィット - MetaTrader 5のためのエキスパート
この非取引エキスパートアドバイザーは、ポジションの利食い注文簡単なトレールのために設計されています。
運用の原則：新しいポジションが開かれた場合、EAはその利食い注文を確認します。1つもない場合、EAはEAパラメータで指定されたサイズで利食い注文を設定します。その後、価格が設定で指定された距離よりも遠くに移動すると、EAはポジションのテイクプロフィットを移動させます。このアクションは、単純なストップロストレール機能に似ています。
ポジションタイプ（売買/買/売）、ポジション銘柄（任意または指定）、マジックナンバー（任意または指定）またはポジションチケット（任意または指定）を設定できます。また、負け領域でテイクプロフィットトレールを設定することも可能です。このモードが選択されていない場合、テイクプロフィットは負け領域ではトレールされず、ポジションの始値から損益分岐点までストップすることになります。損益分岐点の値は、EAパラメータで指定することができます。
EAには入力パラメータが9つあります。
- Take Profit size in points - ポイント単位のテイクプロフィットで、TrailingTakeでもストップ注文と価格の距離として使用されます。
- Positions type - トレールするポジションのタイプ
- Positions symbol ("" - any symbol) - トレールするポジションの銘柄（空の値はすべてのシンボルを意味する）。
- Positions magic number (0 - any magic) - トレールするポジションのマジックナンバー
- Position ticket (0 - all tickets) - トレールするポジションのチケット
- Trailing step - 価格がステップよりも大きな距離でポジションテイクプロフィットから離れていく場合、テイクプロフィットはTake Profit size in pointsのサイズに一致するように修正されます。
- Trailing in the unprofitable zone - 負け領域でのトレールを有効/無効にする（無効にすると、テイクプロフィットはは負け領域では設定されない）
- Breakeven in points - 損益分岐点レベル （負け領域はこの値の下で始まる）
- Spread multiplier - ストップ注文の正しい距離を計算するスプレッド乗数
図1 買いポジションのテイクプロフィットトレールのテスト。テイクプロフィットは400ポイント、トレールのステップ = 10、トレールは勝ち領域にのみで適用
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19930
