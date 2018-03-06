CodeBaseSecciones
Indicadores

Kase DevStops - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Nuestro trabajo se reduce a la necesidad de tomar en cuenta las desviaciones y asimetría durante la creación del sistema para colocación de los stop. Estos son tres pasos que podemos hacer para aumentar la precisión y minimizar el umbral de incertidumbre de niveles stop:
  1. Tomar en cuenta la dispersión o la desviación estándar del rango.
  2. Tomar en cuanta la asimetría (o en otras palabras, a qué distancia puede desviarse el rango en la dirección opuesta a la tendencia).
  3. La transformación de nuestros datos tiene que ser consecutiva (este paso se estudia en detalle en el capítulo 81 del libro de Cythia Kase «Trading With the Odds»), además, el umbral de incertidumbre tiene que ser minimizado al máximo.

