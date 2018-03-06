Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.

La versión ampliada del Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles.