Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Kase DevStops - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1014
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
- Tomar en cuenta la dispersión o la desviación estándar del rango.
- Tomar en cuanta la asimetría (o en otras palabras, a qué distancia puede desviarse el rango en la dirección opuesta a la tendencia).
- La transformación de nuestros datos tiene que ser consecutiva (este paso se estudia en detalle en el capítulo 81 del libro de Cythia Kase «Trading With the Odds»), además, el umbral de incertidumbre tiene que ser minimizado al máximo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19926
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.Percentage Price Oscillator Extended
La versión ampliada del Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles.
El indicador para calcular los niveles stop tiene una manera del cálculo algo diferente que Kase DevStops.TrailingTakeProfit
Este Asesor Experto (EA) sin trading está diseñado para un trailing simple de las órdenes take profit de las posiciones abiertas.