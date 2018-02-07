Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.

Работает только на счетах с хеджингом.

Принцип работы: при открытии новой позиции, советник проверяет ее приказ тейк профит и, если его нету, выставляет его на заданный в настройках размер. Далее начинает передвигать тейк профит позиции, если цена уходит на расстояние дальше, чем указано в настройках. Действия аналогичные простому трейлингу стоп лосс.

Имеется возможность задать тип позиции - любая/покупка/продажа, символ позиции (любой или указанный), магик (любой или указанный) или тикет позиции (любой или указанный). Также возможно указать режим трейлинга тейк профита в убыточной зоне - если режим не задан, то тейк профит не будет подтягиваться в зоне убытка, а остановится на дистанции безубытка от цены открытия позиции. Размер безубытка можно указать в настройках.

Для проверки работы трейлинга во всех режимах, в советник добавлено открытие позиций на каждом новом баре. Открытие позиций работает только в тестере стратегий.

Советник имеет девять настраиваемых параметров:

Take Profit size in points - размер тейк профита позиций в пунктах. Является так же и параметром трейлинга TrailingTake - дистанция стоп-приказа от цены;

- размер тейк профита позиций в пунктах. Является так же и параметром трейлинга TrailingTake - дистанция стоп-приказа от цены; Positions type - тип позиций, которые будут подтягиваться;

- тип позиций, которые будут подтягиваться; Positions symbol ("" - any symbol) - символ позиций, которые будут подтягиваться (пустое значение - все символы);

- символ позиций, которые будут подтягиваться (пустое значение - все символы); Positions magic number (0 - any magic) - магик позиций, которые будут подтягиваться (0 - любой магик);

- магик позиций, которые будут подтягиваться (0 - любой магик); Position ticket (0 - all tickets) - тикет позиции, которая будет подтягиваться (0 - все тикеты);

- тикет позиции, которая будет подтягиваться (0 - все тикеты); Trailing step - шаг трейлинга - если цена уходит от тейк профита позиции на дистанцию дальше, чем указано здесь, то тейк профит будет пододвинут так, чтобы его размер соответствовал заданному в настройке Take Profit size in points ;

- шаг трейлинга - если цена уходит от тейк профита позиции на дистанцию дальше, чем указано здесь, то тейк профит будет пододвинут так, чтобы его размер соответствовал заданному в настройке ; Trailing in the unprofitable zone - переключатель возможности трейлинга тейк профита в убыточной зоне. Если отключено, то тейк профит не будет выставляться в зону убытка;

- переключатель возможности трейлинга тейк профита в убыточной зоне. Если отключено, то тейк профит не будет выставляться в зону убытка; Breakeven in points - размер безубытка в пунктах. Меньше этого значения начинается убыточная зона;

- размер безубытка в пунктах. Меньше этого значения начинается убыточная зона; Spread multiplier - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.

При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Рис.1 Тест трейлинга тейк профита позиций Buy. Размер тейк профита 400 пунктов, шаг трейлинга 10, подтягивать только в прибыльной зоне.