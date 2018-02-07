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TrailingTakeProfit - эксперт для MetaTrader 5
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Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.
Принцип работы: при открытии новой позиции, советник проверяет ее приказ тейк профит и, если его нету, выставляет его на заданный в настройках размер. Далее начинает передвигать тейк профит позиции, если цена уходит на расстояние дальше, чем указано в настройках. Действия аналогичные простому трейлингу стоп лосс.
Имеется возможность задать тип позиции - любая/покупка/продажа, символ позиции (любой или указанный), магик (любой или указанный) или тикет позиции (любой или указанный). Также возможно указать режим трейлинга тейк профита в убыточной зоне - если режим не задан, то тейк профит не будет подтягиваться в зоне убытка, а остановится на дистанции безубытка от цены открытия позиции. Размер безубытка можно указать в настройках.
Советник имеет девять настраиваемых параметров:
- Take Profit size in points - размер тейк профита позиций в пунктах. Является так же и параметром трейлинга TrailingTake - дистанция стоп-приказа от цены;
- Positions type - тип позиций, которые будут подтягиваться;
- Positions symbol ("" - any symbol) - символ позиций, которые будут подтягиваться (пустое значение - все символы);
- Positions magic number (0 - any magic) - магик позиций, которые будут подтягиваться (0 - любой магик);
- Position ticket (0 - all tickets) - тикет позиции, которая будет подтягиваться (0 - все тикеты);
- Trailing step - шаг трейлинга - если цена уходит от тейк профита позиции на дистанцию дальше, чем указано здесь, то тейк профит будет пододвинут так, чтобы его размер соответствовал заданному в настройке Take Profit size in points;
- Trailing in the unprofitable zone - переключатель возможности трейлинга тейк профита в убыточной зоне. Если отключено, то тейк профит не будет выставляться в зону убытка;
- Breakeven in points - размер безубытка в пунктах. Меньше этого значения начинается убыточная зона;
- Spread multiplier - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.
Рис.1 Тест трейлинга тейк профита позиций Buy. Размер тейк профита 400 пунктов, шаг трейлинга 10, подтягивать только в прибыльной зоне.
Торговая система по двум индикаторам: iSAR (Parabolic SAR) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.Smoothed Rate of Change
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.
Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.DevStops
Индикатор для расчета стоп-уровней с немного другим типом расчета, нежели Kase DevStops.