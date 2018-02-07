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Советники

TrailingTakeProfit - эксперт для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.

Работает только на счетах с хеджингом.

Принцип работы: при открытии новой позиции, советник проверяет ее приказ тейк профит и, если его нету, выставляет его на заданный в настройках размер. Далее начинает передвигать тейк профит позиции, если цена уходит на расстояние дальше, чем указано в настройках. Действия аналогичные простому трейлингу стоп лосс.

Имеется возможность задать тип позиции - любая/покупка/продажа, символ позиции (любой или указанный), магик (любой или указанный) или тикет позиции (любой или указанный). Также возможно указать режим трейлинга тейк профита в убыточной зоне - если режим не задан, то тейк профит не будет подтягиваться в зоне убытка, а остановится на дистанции безубытка от цены открытия позиции. Размер безубытка можно указать в настройках.

Для проверки работы трейлинга во всех режимах, в советник добавлено открытие позиций на каждом новом баре. Открытие позиций работает только в тестере стратегий.

Советник имеет девять настраиваемых параметров:

  • Take Profit size in points - размер тейк профита позиций в пунктах. Является так же и параметром трейлинга TrailingTake - дистанция стоп-приказа от цены;
  • Positions type - тип позиций, которые будут подтягиваться;
  • Positions symbol ("" - any symbol) - символ позиций, которые будут подтягиваться (пустое значение - все символы);
  • Positions magic number (0 - any magic) - магик позиций, которые будут подтягиваться (0 - любой магик);
  • Position ticket (0 - all tickets) - тикет позиции, которая будет подтягиваться (0 - все тикеты);
  • Trailing step - шаг трейлинга - если цена уходит от тейк профита позиции на дистанцию дальше, чем указано здесь, то тейк профит будет пододвинут так, чтобы его размер соответствовал заданному в настройке Take Profit size in points;
  • Trailing in the unprofitable zone - переключатель возможности трейлинга тейк профита в убыточной зоне. Если отключено, то тейк профит не будет выставляться в зону убытка;
  • Breakeven in points - размер безубытка в пунктах. Меньше этого значения начинается убыточная зона;
  • Spread multiplier - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.
При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Рис.1 Тест трейлинга тейк профита позиций Buy. Размер тейк профита 400 пунктов, шаг трейлинга 10, подтягивать только в прибыльной зоне.

SAR RSI MTS SAR RSI MTS

Торговая система по двум индикаторам: iSAR (Parabolic SAR) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.

Smoothed Rate of Change Smoothed Rate of Change

Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.

Kase DevStops Kase DevStops

Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.

DevStops DevStops

Индикатор для расчета стоп-уровней с немного другим типом расчета, нежели Kase DevStops.