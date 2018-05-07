Smoothed-RoCは、Fred G Schutzmanによって開発された変化率（RoC）指標の改良版です。それは、終値ではなく指数移動平均（EMA）に基づくという点で、RoCとは異なります。RoCと同様、Smoothed RoCは、トレンドが加速または減速しているかどうかを判断することによって、トレンドの強さを判断するのに使用できる主要なモメンタム指標です。Smoothed RoCは、現在のEMAと指定された期間前のEMAの値とを比較することによってこれを行います。終値の代わりにEMAを使用してRoCの不規則な傾向を排除します。

パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）拡張版は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。