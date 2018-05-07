私たちのファンページに参加してください
Kase DevStops - MetaTrader 5のためのインディケータ
もともとはCynthia Kase（著作の"Trading With the Odds"で)によって開発さえｒました。このバージョンでは、本の説明どおり、DevStopsを計算します。
よりよいストップのエンジニアリング: Kase DevStops
つまりこれは、ストップを設定するシステムを構築するときに、分散とスキューを考慮する必要があるということです。ストップを設定する際の不確かさの閾値をよりよく定義し、最小限に抑えるために、次の3つのステップを実行できます。
- 範囲の分散または標準偏差の考慮
- スキューの考慮、またはより単純に、トレンドの反対方向に範囲が広がる可能性のある量の考慮
- よりよい一貫性のためのデータの改革（このステップは第81章で詳細に検討されており、できるだけ不確実性の程度を最小限に抑えています）。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19926
Smoothed-RoCは、Fred G Schutzmanによって開発された変化率（RoC）指標の改良版です。それは、終値ではなく指数移動平均（EMA）に基づくという点で、RoCとは異なります。RoCと同様、Smoothed RoCは、トレンドが加速または減速しているかどうかを判断することによって、トレンドの強さを判断するのに使用できる主要なモメンタム指標です。Smoothed RoCは、現在のEMAと指定された期間前のEMAの値とを比較することによってこれを行います。終値の代わりにEMAを使用してRoCの不規則な傾向を排除します。パーセンテージ価格オシレータ拡張版
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）拡張版は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。
Deviation Stops (DevStops)指標の変種です。このバージョンは一部の人に誤ってKase DevStopsと呼ばれています（それはそうではありません - Kase DevStops指標は全く異なる方法で計算されます）が、このバージョンも良い点があり、定期的な支持/抵抗モードで使用できます。さらに、DevStopの各値は、線の傾き（トレンド）に応じて色付けされます。すべてが同じ方向であるる場合、トレンド変化の確認として扱うことができます。トレールテイクプロフィット
この非取引エキスパートアドバイザーは、ポジションの利食い注文簡単なトレールのために設計されています。