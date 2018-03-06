El Rate of Change suavizado (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre. Igual como RoC, Smoothed RoC es un indicador momentum adelantado el que podemos usar para determinar la fuerza de la tendencia según el indicio de su desarrollo o desaceleración. Smoothed RoC lo hace comparando el valor actual de la ЕМА con el valor registrado hace un determinado número de períodos. El uso de la EMA en vez de los precios de cierre excluyen la inestabilidad del comportamiento tan típica para RoC.

RoC se calcula en tres pasos. En primer lugar, se calcula la EMA. Luego, se calcula el momentum del cambio de la EMA mediante la resta del valor anterior de la EMA del valor actual. Finalmente, el resultado se divide por el valor anterior de la EMA y se multiplica por 100 para obtener el valor porcentual. Puesto que Smoothed-RoC es la velocidad del cambio de la EMA, tiene dos períodos:

período EMA (por defecto 13).

período RoC (por defecto 21).

Fórmula del cálculo:

Smoothed-RoC = (Valor actual de EMA - Valor anterior EMA) / (Previous EMA) x 100

donde el valor anterior de la EMA es el valor que la media móvil exponencial hace un determinado número de períodos. El resultado es un valor expresado en por cientos. Se construye en forma del oscilador que oscila entre 100% y -100%.

Cuando se usa Smoothed-RoC, igual como en el caso del oscilador RoC, lo importante es prestar más atención a la línea central. Si el precio del activo base se encuentra en la tendencia alcista, la señal de compra se genera cuando Smoothed-RoC cae por debajo de la línea central y empieza a mover de nuevo hacia arriba. Si el precio del activo base se encuentra en la tendencia bajista, la señal de venta se genera cuando Smoothed-RoC sube por encima de la línea central y empieza a mover de nuevo hacia abajo.