加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
最初由 Cynthia Kase 开发 (在她的书 "赔率交易（Trading With the Odds）" 中). 这个版本中正是根据书中描述来计算 DevStops 的，
设计更好的止损: Kase DevStops
所有这些都归结为，在建立止损系统时，我们需要考虑偏差和偏差。我们可以采取三个步骤，以便更好地定义和尽量减少设置止损点的不确定度:
- 考虑方差或极差的标准差.
- 对倾斜的考虑，或者更简单地说，在趋势相反的方向上，幅度可以达到的程度.
- 重构我们数据以更加一致 (这个步骤在81章中试验过，最大可能地最小化不确定程度).
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19926
平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。扩展的价格百分比振荡指标
扩展的价格百分比振荡指标 (Percentage Price Oscillator Extended , PPO) 是一个动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。
偏差停止(Deviation Stops，DevStops) 指标的变体。有些人错误地把这个版本称为 Kase DevStops (它并不是 - Kase DevStops 指标的计算方法非常不同), 但是这个版本也有它的优点，可以用于一般的支撑/阻力模式。另外，每个 DevStop 值都根据线的斜率(趋势)有颜色 - 当相同方向上都一致时，可以认为是确认了趋势的改变。CCI 替代
商品通道指数 (CCI) 是一种多功能的指标，可以用于识别新的趋势或者提醒极端条件。Donald Lambert 最初开发 CCI 是用于识别商品的循环反转的, 但是这个指标可以成功应用到指数, ETF, 股票和其他证券中。